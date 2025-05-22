Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:47, 22 мая 2025Путешествия

Туристки сняли частную виллу и оказались нагишом в бассейне на глазах чужого мужчины

DM: Австралийки сняли частную виллу на Бали и оказались в компании мужчины
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: dailymail.co.uk

Туристки из Австралии сняли частную виллу на Бали, но оказались в компании чужого мужчины, на глазах у которого нагишом поплавали в бассейне. Об этом сообщает Daily Mail (DM).

24-летняя фотограф Карина Хортон и ее 20-летняя подруга-бизнесвумен Белла путешествовали с рюкзаками по индонезийскому острову и решили потратиться на роскошный отдых на вилле. Они сняли в местном агентстве частное, как им казалось, жилье, окруженное белыми стенами. Прибыв на место, девушки отправились освежиться.

Материалы по теме:
«Здесь правят деньги» Бали был пределом мечтаний для российских туристов, но его сгубили деньги. Как остров «скатился»?
«Здесь правят деньги»Бали был пределом мечтаний для российских туристов, но его сгубили деньги. Как остров «скатился»?
27 ноября 2023
«Смотреть на бесконечно понтующихся русских неприятно». Россияне шокируют своим поведением на Бали. Почему их выдворяют с острова?
«Смотреть на бесконечно понтующихся русских неприятно». Россияне шокируют своим поведением на Бали. Почему их выдворяют с острова?
17 февраля 2025

«Мы хотели поплавать после жаркого дня и нагишом запрыгнули в бассейн. Но вдруг из своей комнаты вышел мужчина, который сказал, что мы его разбудили, и спросил, откуда мы», — сообщили девушки в соцсетях. Когда австралийки представились, сосед ушел, а они вылезли из бассейна и поспешно прикрылись полотенцами. Но внезапно Белла заметила, что мужчина продолжает наблюдать за ними, и закричала.

Несмотря на неловкую ситуацию, девушки поделились своим «постыдным» роликом в TikTok, где видео набрало более 20 миллионов просмотров. «Мы были шокированы и удивлены. Но когда заглянули в интернет, поняли, что вилла не была заявлена как частная. Проверяйте фотографии номеров и подробную информацию о них», — посоветовала Белла.

Ранее россиянин провел неделю на острове Бали в Индонезии и раскрыл стоимость поездки. По его словам, дороже всего обошелся перелет — 60 тысяч рублей в обе стороны, а в целом он потратил 90 тысяч.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В голове монумента «Родина-мать зовет!» умер московский ректор. Как он попал туда и что об этом известно?

    В Белом доме рассказали о ходе переговоров с Ираном по ядерной программе

    Путин уточнил о стабильности цен на сельхозпродукты

    Павел Табаков назвал свою возлюбленную жареным пирожком

    В Чехии указали на воспринятое украинцами как предательство решение Запада

    Гинеколог предупредил о губительных для женского либидо привычках

    Из квартиры хранившей животных в холодильнике россиянки спасли 41 кошку

    Драматичный медиум Александр Шепс из «Битвы экстрасенсов» дерется с забором и устраивает истерики. За это его превратили в мем

    Тверские волонтеры спасли из-под земли кошку и двух котят

    Xiaomi выпустила первый электрический кроссовер

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости