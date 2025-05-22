Туристки сняли частную виллу и оказались нагишом в бассейне на глазах чужого мужчины

DM: Австралийки сняли частную виллу на Бали и оказались в компании мужчины

Туристки из Австралии сняли частную виллу на Бали, но оказались в компании чужого мужчины, на глазах у которого нагишом поплавали в бассейне. Об этом сообщает Daily Mail (DM).

24-летняя фотограф Карина Хортон и ее 20-летняя подруга-бизнесвумен Белла путешествовали с рюкзаками по индонезийскому острову и решили потратиться на роскошный отдых на вилле. Они сняли в местном агентстве частное, как им казалось, жилье, окруженное белыми стенами. Прибыв на место, девушки отправились освежиться.

«Мы хотели поплавать после жаркого дня и нагишом запрыгнули в бассейн. Но вдруг из своей комнаты вышел мужчина, который сказал, что мы его разбудили, и спросил, откуда мы», — сообщили девушки в соцсетях. Когда австралийки представились, сосед ушел, а они вылезли из бассейна и поспешно прикрылись полотенцами. Но внезапно Белла заметила, что мужчина продолжает наблюдать за ними, и закричала.

Несмотря на неловкую ситуацию, девушки поделились своим «постыдным» роликом в TikTok, где видео набрало более 20 миллионов просмотров. «Мы были шокированы и удивлены. Но когда заглянули в интернет, поняли, что вилла не была заявлена как частная. Проверяйте фотографии номеров и подробную информацию о них», — посоветовала Белла.

Ранее россиянин провел неделю на острове Бали в Индонезии и раскрыл стоимость поездки. По его словам, дороже всего обошелся перелет — 60 тысяч рублей в обе стороны, а в целом он потратил 90 тысяч.