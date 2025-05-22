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09:23, 22 мая 2025Путешествия

У Sukhoi Superjet возникла проблема с двигателем при вылете из российского города

У Sukhoi Superjet возникла проблема с двигателем при вылете из Южно-Сахалинска
Алина Черненко

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

У самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» возникла проблема с двигателем при вылете из Южно-Сахалинска. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что инцидент произошел 21 мая в аэропорту этого российского города с лайнером, направлявшимся в Благовещенск. Экипаж доложил о возникшей проблеме и запросил возврат с точки запуска на стоянку.

В марте аналогичная ситуация произошла на борту воздушного судна другой российской авиакомпании — «Азимут». Незадолго до вылета из Минеральных Вод в Ереван экипаж доложил о невозможности запустить левый двигатель.

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