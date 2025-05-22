Украина нанесла удар по российскому мосту

Врио губернатора Курской области Хинштейн: ВСУ ударили по автомобильному мосту

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по автомобильному мосту у деревни Семенов в Некрасовском сельсовете Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram.

Чиновник подчеркнул, что подвергшийся удару мост не являлся объектом военной инфраструктуры.

«Важный маршрут для местных жителей, по которому враг нанес прицельный удар. Мост не несет никакого военного значения — он играет роль исключительно для наших мирных граждан!» — написал в блоге Хинштейн.

Врио губернатора добавил, что при атаке никто не пострадал, а ремонтные бригады уже 22 мая приступят к ремонту моста.

Ранее сообщалось, что глава района Курской области четвертый раз попал под удар ВСУ.