Умер создатель «Ночного дозора» и лауреат премии «Оскар»

Британский оператор и сценарист Билли Уильямс ушел из жизни в возрасте 96 лет. Об этом сообщает портал IMDB.
Уильямс известен своей работой над многими культовыми фильмами, среди которых хоррор с Элизабет Тейлор «Ночной дозор», картина «Адвокат дьявола» 1977 года, а также ставший классикой сайфай с Кирком Дугласом в главной роли «Сатурн 3». За работу над фильмом «Ганди» 1982 года получил премию Американской киноакадемии «Оскар», как член съемочной группы.
В 1996 году Уильямс перестал работать в кино. Последней лентой в его фильмографии стал «Дрифтвуд», который оказался проходным для критиков, но попал в различные рейтинги нишевого кинематографа, став культовым у некоторых киносообществ. Также Билли участвовал в создании документального проекта «Свет составляет мне компанию», который режиссер Карл-Густав Нюквист посвятил своему отцу Свену, постоянному оператору легендарного Ингмара Бергмана.
Ранее стало известно, что сыгравший в бондиане актер Джо Дон Бейкер умер в возрасте 89 лет. В 15 части известной шпионской франшизы об агенте 007 «Искры из глаз» он исполнил роль торговца оружием Уитакера.