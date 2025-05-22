В Госдуме заявили о провальной подготовке укреплений ВСУ в Днепропетровской области

Депутат Водолацкий: ВСУ провалились с укреплениями в Днепропетровской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провалились с подготовкой укреплений в Днепропетровской области. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

По словам депутата, российские бойцы с помощью беспилотников наблюдают, как украинские военные делают укрепления сейчас.

«После взятия Красноармейска открывается оперативный простор на Днепропетровскую область, там таких укрепрайонов, которые делались в ЛНР и ДНР в течение 10 лет, — их нет», — пояснил парламентарий.

До этого появилось видео выхода российских военных к границе Днепропетровской области. Прорыв совершили бойцы 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» Вооруженных сил России.

На кадрах видно, как военнослужащие водружают флаг у колючей проволоки на границе.