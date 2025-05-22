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19:28, 22 мая 2025Моя страна

В Казани нашли краснокнижного норичника

«Татар-Информ»: В Казани нашли редкого краснокнижного норичника
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Wirestock Creators / Shutterstock / Fotodom  

В Казани нашли место произрастания редкого краснокнижного норичника — многолетнего травянистого растения. Об этом сообщает «Татар-Информ» со ссылкой на члена совета Татарстанской республиканской организации Всероссийского общества охраны природы Тимура Ескараева.

Уточняется, что растение обнаружили на особо охраняемой территории, вдали от основного ареала его произрастания.

Ранее российские ученые нашли в горах Полярного Урала редкий вид лишайника Atrophysma cyanomelanos, который ранее был обнаружен лишь на Аляске. Уточняется, что находку сделал кандидат биологических наук Алексей Мелехин, старший научный сотрудник Полярно-альпийского ботанического сада-института Кольского научного центра РАН.

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