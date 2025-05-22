В Кремле отреагировали на якобы раскрытие сети российских разведчиков в Бразилии

Песков: Кремль не может прокомментировать раскрытие сети разведчиков в Бразилии

В Кремле видели сообщения о якобы раскрытии сети российских разведчиков в Бразилии, однако прокомментировать эту информацию не могут. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы действительно видели эти сообщения, прокомментировать мы никак не можем», — сказал он, добавив, что администрация не располагает соответствующей информацией.

Ранее в СМИ появилась информация, что бразильские спецслужбы якобы раскрыли российских разведчиков, живших под прикрытием в стране годами. По данным The New York Times, раскрыты были по меньшей мере девять российских разведчиков, которые выдавали себя за граждан Бразилии.

Отмечается, что разведывательные данные поступают из США, Израиля, Нидерландов и Уругвая, а следствие проходит при поддержке Центрального разведывательного управления (ЦРУ). При этом авторы материала не приводят никаких деталей того, что конкретно делали якобы российские разведчики в Бразилии.