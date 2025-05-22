В МИД оценили возможность подписания Зеленским меморандума об урегулировании конфликта

Мирошник: Зеленский не может подписать меморандум об урегулировании конфликта

Украинский лидер Владимир Зеленский не может подписать меморандум об урегулировании конфликта с Россией из-за своего правового статуса. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Зеленский не подходит на роль подписанта Меморандума об урегулировании конфликта из-за его правового статуса», — написал он.

Дипломат подчеркнул, что это будет учитываться при подготовке документа. По его словам, Москва не хочет оставить правовые лазейки для признания меморандума ничтожным.

Ранее директор правового департамента МИД России Максим Мусихин заявил, что украинцы должны выбрать нового руководителя, который сможет легитимно подписать документ. Он объяснил это истечением срока полномочий президента Украины Владимира Зеленского.