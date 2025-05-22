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01:12, 22 мая 2025Мир

В МИД России назвали тонкость в подписании меморандума с Украиной

ТАСС: Украина должна выбрать новое руководство для подписания меморандума с РФ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Граждане Украины должны выбрать новое руководство страны для подписания меморандума с Россией. Тонкость назвал директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек. В связи с этим, по словам дипломата, из-за этого впоследствии могут возникнуть трудности с действительностью подписанных документов.

«Надо, чтобы украинский народ в свободном волеизъявлении определил своего нового руководителя. Тогда будет легитимный подписант. А сейчас идет речь о каких-то внутренних требованиях украинской конституции. По идее, если формально смотреть, это у главы парламента какие-то полномочия по подписанию. Позволят ли это ему делать внутри собственной страны — большой вопрос», — рассказал Мусихин.

Вечером 20 мая также состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. После разговора российский лидер заявил, что считает возможным прекращение огня на Украине при достижении соответствующих договоренностей между Москвой и Киевом.

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