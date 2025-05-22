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16:03, 22 мая 2025Наука и техника

В Минске представили разведывательную «Джульетту»

Разведывательный беспилотник «Джульетта» представили на выставке в Минске
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Перспективный комплекс с разведывательным беспилотником «Джульетта» представили на выставке вооружения и военной техники MILEX 2025 в Минске. Об этом сообщает News.ru.

В основе комплекса лежит беспилотник самолетного типа с дополнительными винтами для вертикального взлета и посадки. Также в состав комплекса входит мобильный пункт управления, приемо-передающая радиостанция и комплект запчастей.

Аппарат может нести до 50 килограммов полезной нагрузки, а длительность полета составляет 10 часов. «Джульетта» способна выполнять задачи по мониторингу местности и поиску, а также обеспечивать целеуказание. Отмечается, что в будущем в состав комплекса включат ударный дрон «Ромео».

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