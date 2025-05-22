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16:01, 22 мая 2025Экономика

В Орловской области прокомментировали информацию о загрязнении опасными веществами

Власти Орловской области опровергли информацию о загрязнении опасными веществами
Александра Качан (Редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Власти Орловской области опровергли информацию о загрязнении опасными веществами после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет ТАСС.

В пресс-службе правительства региона заявили, что концентрация вредных веществ в воздухе, воде и почве после атаки БПЛА на Болховский завод полупроводниковых приборов остается в пределах нормы, а информация, утверждающая обратное, которую рассылают в орловские учреждения — фейковая. Появившееся в интернете письмо от губернатора области Андрея Клычкова главе Болховского района Николаю Чинякову о необходимости принятия мер в связи с загрязнением также является ненастоящим.

«Орловцев предупреждают, что это вражеская пропаганда. Жителей региона просят быть бдительными, не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам», — добавили в пресс-службе.

Об атаке БПЛА в Орловской области сообщалось ранее 22 мая. По словам местных жителей, звуки пролета беспилотников раздавались в Малоархангельске, Мценске и Кромском районе.

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