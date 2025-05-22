В Петербурге возле дома забил фонтан высотой в пять этажей

На севере Петербурга возле дома забил фонтан высотой в пять этажей

На севере Петербурга возле жилого дома забил фонтан холодной воды высотой с пятиэтажку. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».

Речь идет о доме, расположенном по адресу Северный проспект, 77. На записи, сделанной одним из жильцов, видно, как вода, которая бьет мощной струей, достигает пятого этажа здания и льется на одну из стен. В Топливно-энергетическом комплексе Петербурга журналистам сообщили, что специалисты в ходе гидравлических испытаний в Калининском районе обнаружили изношенный участок сети.

«Бригада выехала на место и локализовала вытекание. После завершения испытаний участок будет включен в план ремонта», — поделились информацией в ГУП ТЭК.

Ранее в мае стало известно, что двор в Энгельсе Саратовской области затопило фекалиями.