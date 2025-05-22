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07:03, 22 мая 2025Россия

В России заявили о ненависти к Зеленскому в ВСУ

Рогов: В рядах ВСУ растет ненависть к Зеленскому
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) растет колоссальная ненависть к президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, на Украине нет человека, способного открыто выступить и объединить протестные настроения. «В стране подавлено и растоптано любое инакомыслие и право на свободу выбора», — заявил он. По его словам, граждане Украины вынуждены молча выполнять «преступные и абсурдные приказы» президента страны.

Ранее президент России Владимир Путин оценил обстановку в освобожденной Курской области. По его словам, она все еще остается сложной. Он также добавил, что после освобождения региона от ВСУ противник все еще предпринимает попытки продвинуться к границе России.

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