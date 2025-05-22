Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:42, 22 мая 2025Экономика

В российском городе начальница обманом лишила подчиненного квартиры

В Астрахани начальница обманом продала жилье своего подчиненного
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

В Астрахани начальница обманом лишила подчиненного квартиры. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе УМВД по региону.

51-летний мужчина обратился в полицию с заявлением, сообщив о том, что его работодатель обманом продала его квартиру. При выяснении обстоятельств случившего оказалось, что индивидуальный предприниматель, воспользовавшись доверительными отношениями с подчиненным и зная, что у него в собственности есть жилье, попросила его помочь получить деньги в долг под залог его квартиры. Всю сумму она пообещала вернуть в течение двух месяцев.

Материалы по теме:
«Мне казалось, что весь беспредел позади» История ветерана ФСБ, которая с трудом накопила на квартиру, но потеряла деньги и жилье
«Мне казалось, что весь беспредел позади»История ветерана ФСБ, которая с трудом накопила на квартиру, но потеряла деньги и жилье
28 августа 2020
По второму кругу Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?
По второму кругуКвартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?
22 сентября 2020

Затем мошенница предложила знакомой купить объект недвижимости, заверив ее в том, что хозяин согласен избавиться от имущества. В результате сделка купли-продажи состоялась, причем мужчина думал, что заключает договор залога. Вырученные с нее деньги потерпевший передал начальнице, которая в итоге не выполнила своих обязательств.

Общая сумма причиненного россиянину ущерба оценили почти в 1,4 миллиона рублей. По факту мошенничества в отношении обманувшей его предпринимательницы возбудили уголовное дело, ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее в этот же день стало известно, что жительница Якутска лишилась квартиры и 12 миллионов рублей из-за аферистов. Они смогли убедить пенсионерку перевести сбережения на «безопасный счет» после якобы подозрительных операциях с ее счетами, а затем продать квартиру, поскольку ей пытались завладеть некие злоумышленники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В голове монумента «Родина-мать зовет!» умер московский ректор. Как он попал туда и что об этом известно?

    Россиян предупредили о возможных проблемах при сдаче квартиры в аренду

    Солдат ВСУ по ошибке зашел за сигаретами к российским штурмовикам

    Экс-дипломат дала Трампу совет по России

    Ижевские врачи спасли ногу пациента от ампутации

    Украинские власти начнут отбирать у мужчин деньги и недвижимость за отказ от службы

    Тарасова сочла миллион недостаточной компенсацией за уход фигуристки под другой флаг

    Лавров пошутил над журналистом после награждения

    Дачникам назвали способы предотвратить появление опасного вредителя на участке

    Меркель предрекла разрушение Европы без общего решения по одному вопросу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости