В российском городе начальница обманом лишила подчиненного квартиры

В Астрахани начальница обманом продала жилье своего подчиненного

В Астрахани начальница обманом лишила подчиненного квартиры. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе УМВД по региону.

51-летний мужчина обратился в полицию с заявлением, сообщив о том, что его работодатель обманом продала его квартиру. При выяснении обстоятельств случившего оказалось, что индивидуальный предприниматель, воспользовавшись доверительными отношениями с подчиненным и зная, что у него в собственности есть жилье, попросила его помочь получить деньги в долг под залог его квартиры. Всю сумму она пообещала вернуть в течение двух месяцев.

Затем мошенница предложила знакомой купить объект недвижимости, заверив ее в том, что хозяин согласен избавиться от имущества. В результате сделка купли-продажи состоялась, причем мужчина думал, что заключает договор залога. Вырученные с нее деньги потерпевший передал начальнице, которая в итоге не выполнила своих обязательств.

Общая сумма причиненного россиянину ущерба оценили почти в 1,4 миллиона рублей. По факту мошенничества в отношении обманувшей его предпринимательницы возбудили уголовное дело, ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее в этот же день стало известно, что жительница Якутска лишилась квартиры и 12 миллионов рублей из-за аферистов. Они смогли убедить пенсионерку перевести сбережения на «безопасный счет» после якобы подозрительных операциях с ее счетами, а затем продать квартиру, поскольку ей пытались завладеть некие злоумышленники.