В российском регионе семьям бойцов СВО массово отказали в выплатах

В Тюмени семьям 15 участников СВО отказали в выплатах

В Тюмени семьям сразу 15 участников специальной военной операции (СВО) отказали в начислении выплат. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на органы прокуратуры.

Восстановить нарушенные права россиян удалось только после вмешательства органов прокуратуры. Так, одной из лишенных выплат оказалась несовершеннолетняя дочь не вернувшегося с СВО военнослужащего. Отказ был мотивирован тем, что она якобы не предоставила доказательств проживания в Тюменской области.

Общий объем перечисленных гражданам средств составил 15 миллионов рублей, отметили в прокуратуре.

Ранее также был лишен выплат участник СВО из Екатеринбурга. Его по ошибке объявили оставившим расположение части — все это время мужчина продолжал находиться на передовой. Долг перед бойцов закрыли только после обращения в Госдуму.