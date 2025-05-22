В российском регионе владельцы автосалона получили большие сроки за обман 262 граждан

В Петербурге осудили участников преступного сообщества, обманувших 262 человека

В Санкт-Петербурге осудили участников преступного сообщества, обманувших 262 человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

Они признаны виновными по статьям 210 («Организация и участие в преступном сообществе») и 159 («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») УК РФ.

Как установил суд, в восьми автосалонах города сообщники продавали гражданам новые и подержанные машины. Если суммы не хватало на приобретение, они предлагали кредиты, вводя клиентов в заблуждение о низкой процентной ставке. Люди заключали договоры кредитования, которые содержали заведомо невыгодные условия и завышенную стоимость автомобиля.

После одобрения кредитных заявок злоумышленники присваивали разницу между реальной стоимостью машины и выданной банком суммой. Таким образом, за период с апреля 2014 года по март 2018 они завладели денежными средствами 262 потерпевших. Сумма ущерба составила более 69 миллионов рублей.

Суд приговорил участников преступной группы к срокам от трех лет и трех месяцев до 8,5 года колонии общего режима. Организаторы осуждены на сроки от 13 до 15 лет колонии строгого режима со штрафами от одного до двух миллионов рублей.

Имущество осужденных, а также юридических лиц, от имени которых осуществлялась преступная деятельность, конфисковано судом в доход государства и для погашения причиненного потерпевшим ущерба.

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