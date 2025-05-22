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14:21, 22 мая 2025Моя страна

В российском регионе выловили карпа весом 12 килограммов

В Кабардино-Балкарии выловили карпа весом 12 килограммов
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Кабардино-Балкарии выловили карпа весом 12 килограммов. Об этом сообщило правительство российского региона.

Чемпионат по ловле карпа впервые прошел в городском округе Прохладный. В соревновании приняли участие 16 команд из Кабардино-Балкарии, Ставропольского края и Северной Осетии.

Отмечается, что представителям региона-организатора удалось поймать самый крупный улов — карпа весом 12,3 килограмма.

Власти Кабардино-Балкарии выразили надежду, что такие турниры будут проходить там регулярно. «Жители округа очень любят рыбную ловлю, для многих это уже семейная традиция»,— отметил глава администрации Прохладного Кирилл Кожухов.

Ранее на Кавказе открыли маршрут в честь классиков балкарской литературы. Путешествие из древнего аула Шыкы в селение Эль-Тюбю рассчитано на два дня.

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