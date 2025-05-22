В российском регионе выловили карпа весом 12 килограммов

В Кабардино-Балкарии выловили карпа весом 12 килограммов

В Кабардино-Балкарии выловили карпа весом 12 килограммов. Об этом сообщило правительство российского региона.

Чемпионат по ловле карпа впервые прошел в городском округе Прохладный. В соревновании приняли участие 16 команд из Кабардино-Балкарии, Ставропольского края и Северной Осетии.

Отмечается, что представителям региона-организатора удалось поймать самый крупный улов — карпа весом 12,3 килограмма.

Власти Кабардино-Балкарии выразили надежду, что такие турниры будут проходить там регулярно. «Жители округа очень любят рыбную ловлю, для многих это уже семейная традиция»,— отметил глава администрации Прохладного Кирилл Кожухов.

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