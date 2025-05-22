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12:59, 22 мая 2025Силовые структуры

В российском регионе задержали вооруженного мужчину

МВД: В Перми задержали мужчину с предметом, похожим на ружье
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Перми полиция задержала мужчину с предметом, похожим на ружье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, в социальных сетях появилось видео, на котором вооруженный мужчина разгуливает по улицам города. Полицейские задержали его. Россиянин отказался проходить освидетельствование. На него составили протокол по статье о потреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

Предмет, конструктивно схожий с ружьем, отправили на экспертизу.

Ранее стало известно, что в Перми на два месяца арестовали 16-летнего школьника, изрезавшего ножом бабушку и дядю.

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