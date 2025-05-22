В российском регионе задержали вооруженного мужчину

МВД: В Перми задержали мужчину с предметом, похожим на ружье

В Перми полиция задержала мужчину с предметом, похожим на ружье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, в социальных сетях появилось видео, на котором вооруженный мужчина разгуливает по улицам города. Полицейские задержали его. Россиянин отказался проходить освидетельствование. На него составили протокол по статье о потреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

Предмет, конструктивно схожий с ружьем, отправили на экспертизу.

Ранее стало известно, что в Перми на два месяца арестовали 16-летнего школьника, изрезавшего ножом бабушку и дядю.

