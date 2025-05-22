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12:12, 22 мая 2025Россия

В РПЦ заявили о необходимости жены почитать мужа как господина

Протоиерей Ткачев: Женщина должна признавать мужчину старшим
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Андрей Ткачев

Андрей Ткачев. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Женщина должна почитать мужа как господина, заявил протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев. Фрагмент его проповеди опубликовал Telegram-канал «Блокнот Россия 18+».

В выложенном в сеть отрывке священник рассуждает о семейных отношениях. Причиной разлада в российских семьях он назвал гордость — «когда меньший большего признавать не хочет».

«Кто из наших женщин мужчину господином считает? Никто. (...) Он старший, а вы должны признать это», — сказал священнослужитель.

Ранее протоиерей Ткачев сравнил бездетных мужчин с трутнями и призвал к их общественному порицанию. В качестве оправдания бездетности он назвал «только болезнь и кастрацию».

ЖЗЛ
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