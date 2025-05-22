В соседней с Россией стране появятся пункты по обмену криптовалюты

Легализованные в Казахстане криптообменники будут работать под надзором Нацбанка

В Казахстане появятся пункты по обмену криптовалюты, их лицензированием будет заниматься Национальный банк этой соседней с Россией страны. Соответствующее заявление директора департамента платежных систем регулятора Ерлана Ашыкбекова приводит «Интерфакс».

По словам представителя Нацбанка, функционал «провайдеров» таких услуг будет включать операции по обмену криптовалют из установленного перечня за фиатные (то есть обычные) деньги.

Также предусмотрено функциональное взаимодействие между криптообменниками и криптобиржами из юрисдикции международного финансового центра «Астана» для обеспечения целостной инфраструктуры цифрового рынка. Отмечается, что деятельность указанных криптобирж будет регулироваться отдельно.

В РФ планируется разрешить покупать и продавать криптовалюты только «особо квалифицированным» инвесторам, вложившим в ценные бумаги и депозиты более 100 миллионов рублей или же имеющим годовой доход свыше 50 миллионов. Делать это можно будет в рамках экспериментального правового режима (ЭПР), который планируется запустить осенью. Еще раньше, обещают в Центробанке, все квалифицированные инвесторы смогут вне ЭПР вкладывать средства в расчетные производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, которые не предусматривают поставки криптовалюты, но доходностью привязаны к ее стоимости.