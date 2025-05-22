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20:45, 22 мая 2025Мир

В США назвали диктующую на Украине правила сторону

Макгрегор: Ситуация на Украине развивается по решениям России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Andriy Andriyenko / Ukraine's 65th Mechanised Brigade / AP

Ситуация на Украине развивается по решениям России, а не Киева или каких-либо стран Запада. Об этом написал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем аккаунте социальной сети X.

«Чтобы война закончилась, мы должны признать, что в итоге то, что происходит на востоке Украины, — это решение России, а не наше», — указал военный аналитик.

Макгрегор подчеркнул, что Украина и конфликт там никогда не входил в зону приоритетных национальных интересов Соединенных Штатов.

Ранее Макгрегор заявил, что Киев не стремится заключать мир с Россией, поскольку это приведет к смене власти. Эксперт также отметил, что и Европа не будет рада мирному договору, так как это сильно ударит по уже пошатнувшимся позициям глобалистов. Некоторые чиновники в странах ЕС утратят власть после заключения мира.

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