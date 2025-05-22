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07:43, 22 мая 2025Мир

Американский полковник назвал реальную причину нежелания Украины заключать мирный договор

Полковник Макгрегор: Мир с Россией приведет к смене власти на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valery Lukyanov / Russian Look / Global Look Press

Киев не стремится заключать мир с Россией, поскольку это приведет к смене власти. Об этом рассказал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube-канале.

«Самое худшее, что сейчас может произойти для киевского режима — это завершение конфликта. Ведь после этого они потеряют власть», — уточнил военный.

Эксперт также отметил, что и Европа не будет рада мирному договору, так как это сильно ударит по уже пошатнувшимся позициям глобалистов. Некоторые чиновники в странах ЕС утратят власть после заключения мира.

По мнению Макгрегора, «лучшее, что смогли придумать в Киеве и Брюсселе для выживания это прекращение огня, чтобы продлить боевые действия».

Первые переговоры представителей РФ и Украины состоялись 16 мая. Они продлились почти два часа. По итогам встречи был анонсирован крупнейший обмен военнопленными за время конфликта в формате «1000 на 1000».

Российскую делегацию возглавлял помощник президента России Владимир Мединский, представлявший Москву на переговорах с Киевом в Стамбуле в 2022 году.

При этом сами переговоры проходили по инициативе российской стороны. 11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий на встрече в Стамбуле.

Ранее в Госдуме рассказали, что меморандум о мирном договоре с Украиной находится в высокой степени подготовки. Владимир Путин лично координирует процесс подготовки документа.

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