В Госдуме раскрыли детали подготовки мирного договора с Украиной

Слуцкий: Каждый пункт мирного договора с Украиной должен иметь запас прочности

Меморандум о мирном договоре с Украиной находится в высокой степени подготовки. Детали этого процесса раскрыл глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в эфире телеканала «Россия-24».

Депутат уточнил, что президент России Владимир Путин лично координирует процесс подготовки документа. По его словам, на данный момент меморандум еще требует доработки. «Это мир, причем после крайней, я в этом уверен, схватки с нацизмом в человеческой истории. Подходить [к составлению меморандума] нужно весьма и весьма детально (...) Это не должно быть сделано на коленке», — заявил Слуцкий.

По словам политика, сопротивление со стороны ряда европейских стран заставляет более тщательно прорабатывать каждый из пунктов будущего меморандума. «Это, действительно, должно иметь под собой весьма серьезный запас прочности, чтобы обрушить этот меморандум и каждый его пункт было невозможно даже для тех сумасшедших политиков, которые будут пытаться это сделать», — обозначил он.

Как заверил Слуцкий, после готовности меморандума и второго раунда переговоров с Украиной в планах провести дополнительные консультации с американской стороной и «еще раз свериться с президентом США Дональдом Трампом». Он не исключил, что на подготовку может уйти больше времени, чем ожидалось.

«Ближайшая версия меморандума будет разработана и, уверен, представлена нашим американским коллегам прежде всего, которые вместе с нами призывают к миру, уже в самое ближайшее время», — заключил парламентарий.

Первые переговоры представителей России и Украины состоялись 16 мая. Они продлились почти два часа. По итогам встречи был анонсирован крупнейший обмен военнопленными за время конфликта в формате «1000 на 1000».

Ранее была раскрыта возможная тема следующего раунда переговоров. По мнению Слуцкого, речь может пойти о механике прекращения огня с обоих сторон.