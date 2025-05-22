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21:39, 22 мая 2025Мир

В США оценили идею включения Украины в коллективную безопасность НАТО

Экс-советник Рейгана Бэндоу назвал глупой идею взять Украину в безопасность НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Бывший помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу прокомментировал предложение премьер-министра Италии Джорджи Мелони распространить на Украину принцип коллективной безопасности НАТО без предоставления ей статуса официального члена альянса. Его слова приводит ТАСС.

Бэндоу оценил идею включить Украину в коллективную безопасность НАТО и назвал ее глупой и бесчестной. Он напомнил, что в альянсе существует процедура вступления, поскольку угроза войной ядерной державе — серьезное дело.

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«Украина не соответствует обоим стандартам. Вот почему США и европейцы последние 17 лет уклоняются от выполнения своих обязательств по вовлечению Киева в НАТО. Если такие страны, как Украина, не отвечают предъявляемым к членам [альянса] требованиям, им не следует дарить неотъемлемые атрибуты членства», — подчеркнул экс-советник.

Ранее кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил, что дискуссия о вступлении Украины в НАТО на сегодняшний день лишена смысла. По его словам, страна пока не готова в цивилизационном плане к вступлению в евроатлантические структуры из-за коррупции.

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