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01:44, 22 мая 2025Мир

В США раскритиковали законопроект о введении новых санкций против России

Сенатор Пол раскритиковал законопроект о введении новых санкций против России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСанкции против России:
Рэнд Пол

Рэнд Пол . Фото: Nathan Howard / Reuters

Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол в своей статье для журнала Responsible Statecraft раскритиковал законопроект Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который предусматривает введение новых санкций против России.

По его словам, это вызовет экономическую катастрофу в масштабах, невиданных ранее в США. «Хотя законопроект направлен на наказание России, он также накажет союзников Америки и даже сами Соединенные Штаты», — написал он.

Пол добавил, что США, Европейский союз, Япония и другие американские союзники продолжают напрямую или опосредованно закупать критически важные минералы из России.

Ранее глава Госдепа Марко Рубио заявил, что администрация президента США Дональда Трампа пока не может ответить, поддержит ли она законопроект сенатора Линдси Грэма. Грэм, в свою очередь, сообщил, что его проект поддерживают более 80 сенаторов, а также выразил готовность двигаться вперед в принятии документа.

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