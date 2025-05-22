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23:39, 22 мая 2025Мир

В США заявили о голодных играх Трампа в Белом доме

CNN: Критика от Трампа в Белом доме стала новой проблемой для мировых лидеров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп взял в привычку отчитывать глав государств во время их визитов в США. Об этом заявил обозреватель CNN Стивен Коллинсон.

«Теперь иностранные лидеры на свой страх и риск входят в священное логово президента США, который проводит пресс-конференции так, словно это бои в клетке WWE», — написал Коллинсон.

Как считает обозреватель, разносы Трампа представляют собой метафору внешней политики США, которая так же «непредсказуема, политизирована и переполнена теориями заговора».

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что странам Запада в период президентства в США Джо Байдена не хватило смелости дать Украине все, в чем она нуждалась. Джонсон также подчеркнул, что действующий американский лидер Дональд Трамп, по его мнению, не прекратит поддержку Украины и сможет достичь «мира через силу», несмотря на всю критику в его адрес.

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