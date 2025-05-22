Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:32, 22 мая 2025Мир

В США заявили о планах Украины представить ЕС рекомендации по санкциям

Reuters: Украина представит ЕС 40-страничные рекомендации по санкциям против РФ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Украина планирует предоставить Европейскому союзу (ЕС) 40-страничные рекомендации по ужесточению санкций против России. Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что список рекомендаций получит название «Белая книга». В частности, Киев предложит арестовать российские активы и ввести санкции против покупателей нефти из РФ.

«Украина обеспокоена тем, что отход Вашингтона от санкций также может вызвать колебания в Брюсселе, в котором традиционно требуется согласие всех 27 стран для принятия нового пакета санкций», — говорится в материале.

Ранее президент США Дональд Трамп резко ответил на призывы украинского лидера Владимира Зеленского ужесточить санкции против России. Он подчеркнул, что сам будет принимать такие решения. Он также добавил, что это будет зависеть от действий России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВМС США атаковали группировки в Сомали. Удар с авианосца назвали крупнейшим в истории

    Алаудинов сообщил о больших потерях колумбийских наемников в Курской области

    Атаку БПЛА отразили еще в одном российском регионе

    Марочко сообщил о массовом отчислении студентов старших курсов на Украине

    У берегов Крита зафиксировали землетрясение

    Военный оценил ресурсы ВСУ для атак на Курскую область

    Отрезавшая голову и пенис бойфренду матери преступница увлеклась вязанием в тюрьме

    Раскрыто влияние алкоголя на сексуальную жизнь

    Два человека пострадали в результате атаки БПЛА в Тульской области

    Во Франции раскрыли сценарий для Украины в случае отмены поставок оружия из США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости