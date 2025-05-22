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09:26, 22 мая 2025Бывший СССР

В ВСУ допустили моментальный обвал фронта на покровском направлении

Командир «Айдара» ВСУ Бунятов: Возможно моментальное падение Красноармейска
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Из-за роста активности российских дронов Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Красноармейском (украинское название — Покровск) испытывают проблемы, которые могут привести к моментальному падению обороны города. Обвал фронта на покровском направлении допустил командир батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Станислав Бунятов в своем Telegram-канале.

«Наша логистика на покровском направлении умножается на ноль. (...) Несвоевременная реакция приведет к обвалу фронта и моментальному падению обороны Покровска», — говорится в публикации.

Он добавил, что украинское командование уделяет недостаточное внимание борьбе с российскими беспилотными экипажами, которые, по его словам, выполняют 50 процентов всех операций на фронте.

Ранее стало известно, что украинское командование создало отдельное подразделение для бразильских и португальских наемников с боевым опытом. Сообщалось, что наемников с характерными знаками отличия стали часто замечать возле Красноармейска и Часова Яра.

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