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16:40, 22 мая 2025Бывший СССР

В ВСУ рассказали о неуязвимых для ПВО дронах ВС России

«Страна.ua»: У ВС РФ появились дроны, неуязвимые для ПВО
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России резко нарастили число беспилотников на оптоволокне, преодолевающие украинские противодронные средства. О появлении у российских войск дронов, неуязвимых для систем противовоздушной обороны (ПВО), рассказал неназванный офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ), его цитирует Telegram издание «Страна.ua».

«У них все больше ударных дронов на оптоволокне, которым никакие противодронные средства не помеха. И лишь после этого бросают штурмовые группы из 4-5 солдат на мотоциклах и квадроциклах», — приводятся в публикации слова военного.

Офицер добавил, что ВС России обладают преимуществом в вопросе использования беспилотников и особенно эффективно увеличили дальность их использования.

Ранее стало известно, что российские FPV-дроны благодаря продвижениям на фронте и развитию технических характеристик получили возможность разведывать военные цели над Харьковом. Сейчас беспилотники в основном проводят доразведку военных объектов.

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