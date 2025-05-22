Российские дроны научились разведывать цели над Харьковом

Эксперт Алехин: Российские FPV-дроны научились разведывать цели над Харьковом

Российские FPV-дроны благодаря продвижениям на фронте и развитию технических характеристик получили возможность разведывать военные цели над Харьковом. Об этом в Telegram рассказал военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин.

«Впервые с начала специальной военной операции наши FPV летают над самим городом Харьков», — говорится в публикации.

Эксперт объяснил, что беспилотники проводят доразведку военных объектов, отмечают склады и военную технику. Ночью с 20 на 21 мая благодаря такой операции российские войска поразили замаскированные склады с боеприпасами.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе российских войск по складам Вооруженных сил Украины в районе Харькова. Вместе с тем стало известно об успешном подавлении работы средств противовоздушной обороны (ПВО) украинских подразделений.