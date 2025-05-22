Варламов пожаловался на отвратительные бургеры в США

Блогер Варламов заявил, что в американских ресторанах невкусные бургеры

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) пожаловался на еду в США. В видео, доступном на YouTube, он признался, что традиционные американские блюда кажутся ему невкусными.

Он уточнил, что в популярных США дайнерах — ресторанах быстрого питания — американцы встречаются с друзьями и возлюбленными, а также решают рабочие вопросы. «Единственное, чего нет в дайнерах, — это вкусной и здоровой пищи. Потому что там только классическая американская кухня: жирнейшие отвратительные бургеры, молочные коктейли сладкие, со сливками, картошка эта», — посетовал Варламов.

В одном из дайнеров в штате Нью-Мексико Варламов попробовал бургер и картошку. Он отметил, что блюдо ничем не отличается от такой же позиции в «Бургер Кинге» или «Макдоналдсе».

Ранее блогер описал еду в США словами «накидано как свиньям в тарелку». Варламов объяснил, что в провинциальных городах Соединенных Штатов сложно найти полезную еду.