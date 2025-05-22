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18:52, 22 мая 2025Россия

Военкор рассказала об ударе ракетой по Льгову и показала окровавленные руки

Военкор Стриж: ВСУ ударили по Льгову мощным оружием
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал WarGonzo

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по городу Льгову Курской области. Подробности атаки раскрыла военкор проекта War Gonzo Ульяна Стриж в Telegram.

По ее словам, атака была осуществлена «в три подхода». Удар был нанесен мощным оружием — ракетой — по оживленному району, подчеркнула она.

Стриж показали свои окровавленные руки. Это — кровь мирных жителей, пояснила журналист. В этой связи она призвала жителей приграничья пользоваться укрытиями.

Удар по Льгову был нанесен вечером 22 мая. Об атаке жителей города проинформировал мэр Алексей Клемешов.

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