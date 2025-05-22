Врач предупредил о неожиданной опасности сидячей работы

Хирург Умнов: Офисные работники и автомобилисты подвержены тромбозу

Люди, ведущие сидячий образ жизни, больше других подвержены тромбозу, рассказал хирург Александр Умнов. О неожиданной опасности сидячей работы он предупредил в беседе с NEWS.ru.

По его словам, тромбоз может возникнуть у любого человека, но особенно велик риск у тех, кто проводит много времени лежа или сидя: офисных работников, автомобилистов, людей во время или после болезни, беременных женщин. Кроме того, к группе риска врач отнес и людей с серьезным ожирением.

Хирург также отметил, что образования тромбов стоит опасаться людям, принимающим заместительную гормональную терапию, людям с высоким уровнем холестерина, заядлым курильщикам, пациентам, систематически принимающим нестероидные противовоспалительные препараты, людям с онкологическими заболеваниями и лечащимся от рака. «Также в зоне риска те, кто постоянно находится в стрессе», — заключил Умнов.

Ранее Умнов рассказал о ранних признаках инсульта. По его словам, первым признаком является повышение давления.