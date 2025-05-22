Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:34, 22 мая 2025Забота о себе

Врач предупредил о неожиданной опасности сидячей работы

Хирург Умнов: Офисные работники и автомобилисты подвержены тромбозу
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Люди, ведущие сидячий образ жизни, больше других подвержены тромбозу, рассказал хирург Александр Умнов. О неожиданной опасности сидячей работы он предупредил в беседе с NEWS.ru.

По его словам, тромбоз может возникнуть у любого человека, но особенно велик риск у тех, кто проводит много времени лежа или сидя: офисных работников, автомобилистов, людей во время или после болезни, беременных женщин. Кроме того, к группе риска врач отнес и людей с серьезным ожирением.

Хирург также отметил, что образования тромбов стоит опасаться людям, принимающим заместительную гормональную терапию, людям с высоким уровнем холестерина, заядлым курильщикам, пациентам, систематически принимающим нестероидные противовоспалительные препараты, людям с онкологическими заболеваниями и лечащимся от рака. «Также в зоне риска те, кто постоянно находится в стрессе», — заключил Умнов.

Материалы по теме:
Защитная реакция Что необходимо знать об иммунитете
Защитная реакцияЧто необходимо знать об иммунитете
24 февраля 2021
Сплошная вялость Как избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
Сплошная вялостьКак избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
14 сентября 2020

Ранее Умнов рассказал о ранних признаках инсульта. По его словам, первым признаком является повышение давления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новая российская ядерная ракета вызвала ажиотаж на Западе. Что о ней известно?

    Системную значимость банков в России будут определять по-новому

    Пелагея снова выиграла суд у бывшего мужа

    Загитова назвала мужчину мечты

    Путин объявил о создании буферной зоны вдоль границы России и Украины

    Обезьяна украла чужого детеныша по необъяснимой причине и озадачила ученых

    Названы главные проигравшие от европейских пошлин на российские удобрения

    На Украине заявили о передаче России списка пленных на обмен

    Аномально жаркое лето предрекли нескольким регионам России

    Макрон рассказал об общих целях Франции и Китая по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости