Врач пригрозил серьезными осложнениями из-за плохой гигиены полости рта

Кардиолог Лондон: Болезни сердца могут возникнуть из-за плохой гигиены зубов

Кардиолог Джереми Лондон пригрозил серьезными проблемами со здоровьем из-за плохой гигиены полости рта. Его слова приводит издание 20minutos.

Как отметил Лондон, плохая гигиена полости рта чревата ухудшением состояния зубов и десен, а также появлением запаха изо рта. Однако могут возникнуть и более серьезные осложнения, в том числе болезни сердца, заявил он.

Специалист пояснил, что из-за плохой гигиены зубов в полости рта может возникнуть инфекция, которая потом распространится по всему организму через кровоток. Существует вероятность, что патогены осядут на клапанах сердца, из-за чего человеку потребуется сложная операция. Кроме того, хроническое воспаление повышает риск закупорки артерий, заключил врач.

Ранее стоматолог Виктория Радько заявила, что можно есть сладкое без вреда для зубов. По ее словам, после употребление сладостей важно каждый раз очищать полость рта.