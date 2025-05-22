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12:12, 22 мая 2025Экономика

Выдача микрозаймов в России упала впервые за год

«Ъ»: Выдача микрозаймов в России упала на четыре процента в январе-марте
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

По итогам первого квартала 2025 года суммарные объемы выдачи микрозаймов в России сократились на четыре процента в сравнении с показателем за октябрь-декабрь 2024-го и упали до отметки в 328 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные СРО «МиР».

Эта организация является крупнейшей саморегулируемой на российском микрофинансовом рынке и объединяет 33 процента участников отрасли. На них приходится в общей сложности порядка 80 процентов объема совокупного портфеля микрозаймов. В январе-марте этого года аналитики СРО «МиР» зафиксировали незначительное снижение выдачи подобного рода кредитов после затяжного периода роста.

Последний раз отрицательную динамику этот сегмент российского кредитного рынка демонстрировал в первом квартале 2024 года. Тогда в РФ продолжался период ограничения макропруденциальных лимитов по займам. На этом фоне, отметили эксперты, микрофинансовые организации «притормаживали» выдачи.

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Управляющий директор Lime Credit Group Олеся Киселева объяснила снижение выдачи микрозаймов в начале 2025 года в первую очередь ужесточением скоринга. Так, согласно ее данным, порядка 80 процентов заявок от новых клиентов и около 30 процентов от повторных получили отказ на фоне усиления регулирования этого сегмента кредитования со стороны Центробанка (ЦБ). Аналитики МФК «Саммит» прогнозируют сохранение отрицательной динамики в апреле-июне. «Уровень одобрения меняться не будет: рынок уже адаптировался к новым требованиям регулятора», — заключили в организации.

В конце прошлого года руководство ЦБ в значительной степени ужесточило регулирование выдачи микрозаймов. В частности, регулятор ввел норму «один заем в руки до погашения» и установил период охлаждения. Новый заем с тех пор можно получить не раньше чем через три дня после погашения предыдущего. Подобные требования, согласно задумке ЦБ, должны снизить кредитную нагрузку граждан и оградить их от чрезмерного количества займов с запредельно высокими процентными ставками. Такого рода изменения не вызвали одобрения почти у четверти активных клиентов российских МФО. Около 25 процентов граждан заявили, что предпочтут в дальнейшем обращаться за помощью к нелегалам.

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