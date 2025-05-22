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08:54, 22 мая 2025Мир

Япония захотела сотрудничать в разработке оружия

Bloomberg: премьер Японии Исиба призвал сотрудничать в разработке оружия
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Issei Kato / Reuters

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба призвал союзников Токио углубить сотрудничество в разработке оружия. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как объяснил глава японского правительства, такое взаимодействие необходимо в связи с растущими угрозами в Азиатстко-Тихоокеанском регионе. По его словам, сотрудничество должно включать передачу вооружений, совместную разработку и совместное производство.

Ранее МИД России выразил протест японскому посольству в связи с планами Токио провести военные учения вблизи российских границ на острове Хоккайдо.

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