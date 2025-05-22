Юрист оценил слова Кобякова о юридическом существовании СССР

Юрист Синюков согласился со словами Кобякова о юридическом существовании СССР

Ликвидация Советского Союза прошла с нарушениями внутригосударственного и международного права, сейчас этот статус нужно комплексно легализовать по современным нормам. Так оценил слова о нарушении процедуры роспуска СССР и его юридическом существовании по сей день проректор по научно-исследовательской деятельности МГЮА Владимир Синюков, его цитирует ТАСС.

До этого Антон Кобяков, советник президента России Владимира Путина назвал кризис на Украине внутренним из-за юридического существования СССР.

«Можно говорить о том, что СССР ликвидирован политически, но не юридически, поэтому ликвидация СССР нуждается в современной комплексной легализации», — заявил юрист. По его словам, нарушения процедуры вызвали негативные последствия для международных отношений, нанесли ущерб безопасности в Европе и спровоцировали конфликтные ситуации и нарушения прав народов и человека.

Синюков отметил, что в результате возникло состояние постоянной политической нестабильности в мире, также «нанесен ущерб экономикам и суверенитету государств-правопреемников, прежде всего, Российской Федерации».