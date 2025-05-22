Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:17, 22 мая 2025Россия

Юрист оценил слова Кобякова о юридическом существовании СССР

Юрист Синюков согласился со словами Кобякова о юридическом существовании СССР
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Ликвидация Советского Союза прошла с нарушениями внутригосударственного и международного права, сейчас этот статус нужно комплексно легализовать по современным нормам. Так оценил слова о нарушении процедуры роспуска СССР и его юридическом существовании по сей день проректор по научно-исследовательской деятельности МГЮА Владимир Синюков, его цитирует ТАСС.

До этого Антон Кобяков, советник президента России Владимира Путина назвал кризис на Украине внутренним из-за юридического существования СССР.

«Можно говорить о том, что СССР ликвидирован политически, но не юридически, поэтому ликвидация СССР нуждается в современной комплексной легализации», — заявил юрист. По его словам, нарушения процедуры вызвали негативные последствия для международных отношений, нанесли ущерб безопасности в Европе и спровоцировали конфликтные ситуации и нарушения прав народов и человека.

Синюков отметил, что в результате возникло состояние постоянной политической нестабильности в мире, также «нанесен ущерб экономикам и суверенитету государств-правопреемников, прежде всего, Российской Федерации».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВМС США атаковали группировки в Сомали. Удар с авианосца назвали крупнейшим в истории

    ВСУ атаковали Калужскую область

    Верховный суд России признал нападение на военкома в Усть-Илимске терактом

    Появились кадры из атакованной десяти волнами дронов ВСУ Тульской области

    Юрист оценил слова Кобякова о юридическом существовании СССР

    В России заявили о ненависти к Зеленскому в ВСУ

    Экономист дал совет по покупке валюты к летнему отдыху

    Популярная гимнастка оголила ягодицы на ковровой дорожке

    Раскрыта опасность одного вида кофе

    Названо главное средство для интеграции ветеранов боевых действий в общество

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости