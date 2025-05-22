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10:39, 22 мая 2025Силовые структуры

Задержание ФСБ подростков за подготовку поджога по заданию Киева попало на видео

ФСБ показала задержание подростков, готовивших поджог здания МО РФ под Тверью
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ показала задержание двоих подростков за подготовку поджога здания Минобороны России в Тверской области по заданию Киева. Запись опубликовало РИА Новости.

На кадрах силовики кладут одного из подозреваемых лицом в пол, затем его опрашивают. Он признает, что задержан за попытку поджога. Демонстрируются изготовленные им зажигательные устройства. Далее показано видео, которое другой задержанный отправил киевским куратором. На нем он заявляет, что готов вступить в «Русский добровольческий корпус» (РДК; запрещенная в России террористическая организация). В конце он отчитывается о приготовленных им бутылках с зажигательной смесью.

Задержанными оказались граждане России 2008 и 2011 годов рождения. Они стали фигурантами уголовного дела по статьям 30, 205 УК РФ («Приготовление к совершению теракта») и 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»).

По версии следствия, преступление должно было произойти в преддверии Дня Победы. В телефонах школьников нашли переписку с куратором, присягу запрещенной в России украинской террористической организации, а также видео с объектами нападений и изготовлением средств террора.

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