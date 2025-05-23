Российский подросток покатался на крыше поезда и получил удар током

В Подмосковье возбудили дело по факту гибели подростка на крыше поезда

В Подмосковье подросток не пережил удар током на крыше поезда. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Возбуждено уголовное дело по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ.

По данным следствия, днем 22 мая несовершеннолетний незаконно проник на крышу вагона поезда. В результате он получил удар электрическим током на станции Хлебниково в Московской области. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Следователи и следователи-криминалисты осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что российский студент обучал подростков-зацеперов и спровоцировал трагедию.