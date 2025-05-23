Невролог назвал неочевидные признаки деменции

Невролог Черемухин: Ухудшение зрения может говорить о деменции

Деменция может давать о себе знать неочевидными симптомами, рассказал невролог Андрей Черемухин. Первые признаки приобретенного слабоумия он назвал в беседе с «Известиями».

Неочевидным маркером он считает ухудшение зрения: если человек отказывается от очков, мозг тратит больше ресурсов на обработку нечеткого изображения, и постоянная перегрузка увеличивает риск развития деменции в долгосрочной перспективе. Кроме того, тревожным сигналом являются стоматологические проблемы: хроническое воспаление десен и потеря зубов связаны с уменьшением объема области мозга, ответственной за память, а бактерии, вызывающие пародонтит, могут проникать в кровоток и провоцировать нейровоспалительные процессы, добавил Черемухин.

Насторожить близких человека с возможной деменцией также должны неожиданная потеря веса без изменения рациона или физической активности, потеря обоняния, изменения в пищевом поведении, перечислил врач. «Люди на ранних стадиях деменции могут терять интерес к любимой пище, есть испорченную еду, несъедобные предметы, например цветы или волосы, или фиксироваться на одном продукте», — уточнил он. Невролог добавил, что это связано с нарушениями в зонах мозга, отвечающих за аппетит, вкусы и обоняние.

Кроме того, о нарушениях в работе мозга могут говорить частые падения, проблемы с координацией, внезапно появившиеся навязчивые привычки — от шопоголизма до ритуального упорядочивания вещей. Черемухин призвал быть внимательными к ранним сигналам, чтобы обеспечить человеку эффективную профилактику заболевания. «Регулярные обследования и забота о здоровье мозга могут значительно замедлить развитие когнитивных нарушений», — заключил он.

Ранее психиатр Мария Штань назвала простой и приятный способ защититься от деменции. Для профилактики когнитивных заболеваний она посоветовала скандинавскую ходьбу.