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23:15, 23 мая 2025Экономика

Раскрыты цены на аренду жилья в писательских местах Подмосковья

«Яндекс Аренда»: Соседство с усадьбой Остафьево обойдется в 38 тысяч рублей
Виктория Клабукова

Фото: Сергей Субботин / РИА Новости

Соседство с усадьбой Остафьево в районе Щербинки, где прежде бывали Пушкин, Гоголь и Грибоедов, обойдется в 38 тысяч рублей ежемесячно. В такую сумму оценивается аренда самой дешевой 30-метровой студии поблизости. Сколько стоит арендовать жилье в писательских местах Подмосковья, журналу «Вокруг света» рассказали в сервисе «Яндекс Аренда».

Поселиться в городке писателей в Переделкино без литературной жилки невозможно — резидентами могут стать, к примеру, писатели и переводчики, победившие в конкурсе. Максимально подобраться к наследию Чуковского, Паустовского, Аксенова, Окуджавы и Евтушенко можно за 48 тысяч рублей в месяц. Столько стоит аренда однокомнатной квартиры площадью 38 квадратных метров в 30 минутах пешего пути от писательского городка. Объект выставлен на продажу в доме 1992 года постройки.

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Самые близкие из доступных вариантов аренды неподалеку от дома-музея Чехова находятся в подмосковном городе Чехов. До Мелихова, где располагается усадьба, можно добраться за 40 минут на общественном транспорте и 20 минут — на личном. Дешевле всего стоит съемная «однушка» площадью 46 квадратных метров — за нее просят 35 тысяч рублей в месяц.

За соседство с дачей-музеем Маяковского в Пушкино потребуется платить как минимум 27 тысяч рублей в месяц. За такую сумму можно снять однокомнатную квартиру площадью 37 «квадратов». Следующая литературная локация находится в Болшево — одном из микрорайонов города Королев. В 20 минутах от дома-музея Цветаевой можно арендовать студию площадью 23 квадратных метра — ее стоимость составляет 22 тысячи рублей в месяц.

В получасе ходьбы от дома-музея Аркадия Гайдара в Клину располагается 34-метровая «однушка» — за ее аренду просят 40 тысяч рублей в месяц. Коломенский музей «Арткоммуналка» располагается в здании бывшего гастронома «Огонек». Здесь в винном отделе в свое время работал Венедикт Ерофеев. Ближайшая к этому историческому месту съемная квартира располагается в 20 минутах пешего пути. Это однокомнатная квартира площадью 31 квадратный метр в панельном доме 1978 года постройки. Ежемесячная ставка составляет 30 тысяч рублей.

Ранее стала известна стоимость самой дешевой квартиры в центре столицы. Самый доступный на данный момент лот экспонируется в Басманном районе Москвы, на восьмом этаже 12-этажного дома 1968 года постройки. Объект оценили в 11 миллионов рублей.

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