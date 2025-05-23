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15:04, 23 мая 2025Россия

Путин предложил кандидатуру на пост замглавы Конституционного суда

Путин предложил кандидатуру Жарковой на пост замглавы Конституционного суда
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру судьи Людмилы Жарковой на пост заместителя председателя Конституционного суда. Об этом сообщил сенатор Андрей Клишас в Telegram-канале.

Соответствующее представление уже поступило в Совет Федерации, добавил Клишас. Комитет верхней палаты парламента по конституционному законодательству и государственному строительству рассмотрит кандидатуру Жарковой на заседании 3 июня, после чего предложил Совету палаты рассмотреть вопрос о назначении кандидатуры.

Жаркова работает судьей 28 лет с 1997 года. В сентябре 2025 года она достигнет предельного возраста для работы судьей Конституционного суда, так как ей исполнится 70 лет. Возрастной ценз для должности замглавы Конституционного суда — 76 лет.

В сентябре 2023 года на пост председателя Конституционного суда переназначили Валерия Зорькина. Он возглавляет Конституционный суд с 1991 года с перерывом в 1993-2003 годах.

ЖЗЛ
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