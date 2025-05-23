Путин предложил кандидатуру на пост замглавы Конституционного суда

Путин предложил кандидатуру Жарковой на пост замглавы Конституционного суда

Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру судьи Людмилы Жарковой на пост заместителя председателя Конституционного суда. Об этом сообщил сенатор Андрей Клишас в Telegram-канале.

Соответствующее представление уже поступило в Совет Федерации, добавил Клишас. Комитет верхней палаты парламента по конституционному законодательству и государственному строительству рассмотрит кандидатуру Жарковой на заседании 3 июня, после чего предложил Совету палаты рассмотреть вопрос о назначении кандидатуры.

Жаркова работает судьей 28 лет с 1997 года. В сентябре 2025 года она достигнет предельного возраста для работы судьей Конституционного суда, так как ей исполнится 70 лет. Возрастной ценз для должности замглавы Конституционного суда — 76 лет.

В сентябре 2023 года на пост председателя Конституционного суда переназначили Валерия Зорькина. Он возглавляет Конституционный суд с 1991 года с перерывом в 1993-2003 годах.