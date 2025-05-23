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09:15, 23 мая 2025Силовые структуры

Росгвардия обнаружила тайник диверсантов ВСУ

В ЛНР росгвардейцы нашли крупный тайник ВСУ с гранатами и пулеметами
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Росгвардия

В Луганской народной республике (ЛНР) сотрудники Росгвардии совместно с ФСБ нашли крупный тайник украинских диверсантов. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) оборудовали схрон в одном из заброшенных зданий. Внутри находились четыре пулемета, два из которых были крупнокалиберными, два автомата, РПГ и свыше 20 тысяч боеприпасов, а также 40 ручных гранат с запалами, противотанковые выстрелы, реактивные штурмовые многоцелевые гранаты.

В Росгвардии отметили, что своевременное обнаружение тайников с оружием и боеприпасами позволяет эффективно противодействовать диверсионной работе противника и предотвращать возможные террористические акты на стадии их подготовки.

Ранее в Курахово Донецкой народной республики полицейские обнаружили крупный схрон с боеприпасами стран НАТО.

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