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15:20, 23 мая 2025Силовые структуры

Российский полицейский надавал оплеух задержанному и попал под уголовную статью

В Петербурге полицейский обвиняется в превышении полномочий за оплеухи мужчине
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге сотрудник ППС попал под уголовную статью за оплеухи задержанному мужчине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Полицейскому предъявлено обвинение по части 3 статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Следствие просит суд о его аресте.

По данным следствия, ЧП произошло 23 апреля на улице Зины Портновой. Тогда фигурант вместе с напарниками патрулировал территорию и задержал мужчину и женщину, предположив, что они совершили административное правонарушение. Он надел на мужчину наручники и начал наносить удары по телу и голове.

По информации «Фонтанки.ру», после этого сотрудник ППС подошел к женщине и потребовал ее разблокировать телефон. Задержанная отказалась и тогда он пообещал сломать ей руку.

Ранее сообщалось, что в Кургане суд арестовал временно исполняющего обязанности начальника отделения полиции «Сафакулевский» и заместителя начальника МО МВД «Щучанский» Дмитрия Порядина.

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