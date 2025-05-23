Российский полицейский надавал оплеух задержанному и попал под уголовную статью

В Петербурге полицейский обвиняется в превышении полномочий за оплеухи мужчине

В Санкт-Петербурге сотрудник ППС попал под уголовную статью за оплеухи задержанному мужчине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Полицейскому предъявлено обвинение по части 3 статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Следствие просит суд о его аресте.

По данным следствия, ЧП произошло 23 апреля на улице Зины Портновой. Тогда фигурант вместе с напарниками патрулировал территорию и задержал мужчину и женщину, предположив, что они совершили административное правонарушение. Он надел на мужчину наручники и начал наносить удары по телу и голове.

По информации «Фонтанки.ру», после этого сотрудник ППС подошел к женщине и потребовал ее разблокировать телефон. Задержанная отказалась и тогда он пообещал сломать ей руку.

Ранее сообщалось, что в Кургане суд арестовал временно исполняющего обязанности начальника отделения полиции «Сафакулевский» и заместителя начальника МО МВД «Щучанский» Дмитрия Порядина.