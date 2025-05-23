Суд удовлетворил иск о национализации крупного дальневосточного порта

Суд во Владивостоке удовлетворил иск ГП о национализации Петропавловского порта

Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил иск Генпрокуратуры (ГП) РФ об обращении в доход государства ряда активов, связанных с Петропавловск-Камчатским морским торговым портом и Камчатским морским пароходством. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечает агентство, последние заседания в рамках процесса, стартовавшего на Дальнем Востоке месяц назад, проходили «с утра до позднего вечера». Описывая его детали, журналисты процитировали представителя обвинения, который в своем выступлении указал, что при Петре I наказание за коррупцию в России было предусмотрено более строгое, а также сторону ответчиков — основными являются бывшие чиновники из Камчатского края, — задавшуюся вопросом о том, «почему идет обращение во взыскание на долю в уставном капитале», а не на «конкретное имущество, в отношении которого представлены данные о коррупции».

«Судья, пробыв в совещательной комнате более шести часов, вынесла решение в пользу истца», — говорится в публикации.

Надзорное ведомство требовало национализировать «имущество, приобретенное вследствие нарушения лицами, занимавшими публично значимые должности, требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции», в частности, все активы группы компаний «Морской порт Петропавловска-Камчатского».

По данным прокуроров, россияне, о которых идет речь, через аффилированных лиц владели и управляли этим крупнейшим в регионе портом, а также другими активами, рыночную стоимость которых оценили в 16,7 миллиарда рублей.