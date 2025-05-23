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09:01, 23 мая 2025Путешествия

Тревел-блогерша описала свое возвращение в Россию фразой «отвыкла от такого в Европе»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Emanuele Cremaschi / Getty Images

Тревел-блогерша, прожившая долгое время в Италии, описала свое возвращение в Россию фразой «отвыкла от такого в Европе». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

В первую очередь автор публикации обратила внимание на безопасность — в России ей не приходится постоянно проверять сумку и телефон на случай, если появится вор. Еще одно отличие, бросающееся в глаза, — большое количество пьющих людей, заметила она.

«То ли больше пьющих стало, то ли я отвыкла от этого, или вообще забыла просто — не знаю. За этот месяц я чего только не увидела! Только вчера за нами с подругой бежал пьяный мужик», — пожаловалась она.

Также россиянка подчеркнула быстрое развитие своего родного региона — Крыма. «В Европе такое ощущение, что страны достигали какой-то степени развития, и просто остановились на этом. Италия вообще словно застыла во времени», — заключила она.

Ранее путешественница из России разгадала три итальянских секрета стройности при употреблении пасты. Россиянка побывала в заведениях Рима, Флоренции, Венеции и Милана.

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