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12:01, 23 мая 2025Путешествия

В России появились новые пассажирские вагоны с длинными полками

РЖД: Между Москвой и Санкт-Петербургом начнут курсировать новые вагоны
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Осенью 2025 года между Москвой и Санкт-Петербургом начнут курсировать новые пассажирские вагоны с более длинными полками. О появлении таких составов сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора РЖД Олега Белозерова.

Уточняется, что новыми пассажирскими вагонами габарита Т с полками длиной 2 метра будут оснащены купе. 20 мая был получен сертификат соответствия. Всего будет 38 таких вагонов.

Ранее билеты на некоторые поезда дальнего следования начали продаваться за полгода до отправления. Речь идет о поездах «Красная стрела» и «Экспресс», которые выполняют маршрут между Москвой и Санкт-Петербургом.

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