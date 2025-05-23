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17:09, 23 мая 2025Моя страна

В российском городе заметили шпица на скутере

В Хабаровске заметили шпица на скутере
Мария Винар

Жители Хабаровска заметили шпица на скутере. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Amur Mash.

Очевидцы сняли на камеру мужчину, который катался вместе со своим питомцем по улице российского города. На размещенных кадрах видно, что место для шпица на скутере оборудовано розовой лежанкой. При этом сам пес запечатлен в мини-шлеме и защитных очках.

«Только дорога, ветер, рев мотора и этот дуэт», — гласит описание под роликом.

Ранее сообщалось, что в российском заповеднике заметили ночного «мастера по ногтевому сервису». Тогда в объектив фотоловушки попали ночные умывания дальневосточного леопарда.

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