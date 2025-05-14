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15:25, 14 мая 2025Моя страна

В заповеднике России заметили ночного «мастера по ногтевому сервису»

Умывания дальневосточного леопарда в ночи сняли на видео в Приморье
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Ночные умывания уникального дальневосточного леопарда попали на видео в Приморье. Записью поделилась дирекция заповедников «Земли леопарда» в своем Telegram-канале.

В фотоловушку попал момент, когда большая кошка отдыхает, лежа на поляне. Тогда же пятнистый хищник, приподняв большую лапу и растопырив пальцы, начал внимательно нализывать ее.

«Ищете мастера по ногтевому сервису? Мы можем посоветовать одного. Конечно, кутикулу дальневосточный леопард себе не срезает, зато лапы начищает до скрипа», — с иронией отметили авторы поста.

Как уточняется, уход за шерстью — важная часть для леопардов. В это время они слизывают с себя остатки пыли, грязи и успешно удаляют выпавшие волосы.

Ранее специалистам в Приморье удалось запечатлеть ночные умывания тигрицы и ее детеныша. Также недавно самка дальневосточного леопарда записала на видео урок, где показала, как правильно выполнять гимнастические упражнения.

В апреле на фото попало еще и «свидание» леопардов Памелы Андерсон и Мейерхольда. Такая необычная «влюбленная пара» прошла под цветами рододендрона остроконечного.

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