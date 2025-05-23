«РВ»: На Украине ликвидировали героя мема «Я тоже хочу шоколадку»

В ходе боев на Украине российские бойцы ликвидировали 19-летнего военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Исаака Величко, который прославился, приняв участие в украинском шоу «Дорогая, мы убиваем детей». Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Исаак Величко подписал молодежный контракт и был уничтожен под Константиновкой ударом FPV-дрона», — говорится в сообщении.

Популярность пришла к Величко в 2015 году: он стал участником шоу «Дорогая, мы убиваем детей», и вскоре после выхода выпуска зрители сделали его интернет-мемом. Больше всего пользователям запомнилась его речь, в которой он выражал огорчение тем, что ему не дали шоколадку, хотя он ее хочет.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области ликвидировали австралийского наемника ВСУ Листа, который был объявлен в розыск.